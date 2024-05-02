Defterler açılıyor... AKP'de 'değişim'in nereden başlayacağı belli oldu!

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde ilk kez ikinciliğe gerileyen AKP’de ‘değişim’ çanlarının çaldığı öne sürüldü.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yerel seçimlerde yaşanan mağlubiyetin ardından sıklıkla dile getirdiği “değişimin” öncelikle il başkanlarından başlayacağı öne sürüldü. Erdoğan’ın önceki gün yapılan merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında, ekim ayında yapılması planlanan olağan kurultay için il ilçe kurultaylarının başlatılması talimatını verdiği iddiaları da ortaya atıldı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, AKP’de özellikle bir kez daha CHP’ye kaptırılan İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana başta olmak üzere CHP’nin bu seçimde AKP’den aldığı Bursa, Balıkesir, Denizli il başkanlarının da kurultay sürecinde değişeceği belirtiliyor.

AKP’de il ve ilçe kurultaylarının ise mayıs ayı itibarıyla başlayacağı, ekim ayında olağan kurultay yapılacak. İl ve ilçe kurultaylarında, Erdoğan’ın yerel seçimlerden hemen sonra sıklıkla dile getirdiği “değişimin” de başlayacağına dikkat çekiliyor.

Ayrıca, AKP’de, milletvekillerinin çoğunluğunun da “genel merkez yönetiminin kendilerini dikkate almadığı” şeklinde süreci eleştirdiği konuşuluyor.