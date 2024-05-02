Defterler açılıyor... AKP'de 'değişim'in nereden başlayacağı belli oldu!

Yerel seçimlerde ikinci partiliğe gerileyen AKP'de 'değişim'in nereden başlayacağı belli oldu. Kaybedilen illerde başkanların koltuğu sallantıda...

Defterler açılıyor... AKP'de 'değişim'in nereden başlayacağı belli oldu!

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde ilk kez ikinciliğe gerileyen AKP’de ‘değişim’ çanlarının çaldığı öne sürüldü.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yerel seçimlerde yaşanan mağlubiyetin ardından sıklıkla dile getirdiği “değişimin” öncelikle il başkanlarından başlayacağı öne sürüldü. Erdoğan’ın önceki gün yapılan merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında, ekim ayında yapılması planlanan olağan kurultay için il ilçe kurultaylarının başlatılması talimatını verdiği iddiaları da ortaya atıldı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, AKP’de özellikle bir kez daha CHP’ye kaptırılan İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana başta olmak üzere CHP’nin bu seçimde AKP’den aldığı Bursa, Balıkesir, Denizli il başkanlarının da kurultay sürecinde değişeceği belirtiliyor.

AKP’de il ve ilçe kurultaylarının ise mayıs ayı itibarıyla başlayacağı, ekim ayında olağan kurultay yapılacak. İl ve ilçe kurultaylarında, Erdoğan’ın yerel seçimlerden hemen sonra sıklıkla dile getirdiği “değişimin” de başlayacağına dikkat çekiliyor.

Ayrıca, AKP’de, milletvekillerinin çoğunluğunun da “genel merkez yönetiminin kendilerini dikkate almadığı” şeklinde süreci eleştirdiği konuşuluyor.

Etiketler
AKP İstanbul Ankara Bursa
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'nin 60'ıncı yılı için mesaj: 'Tarafsız, ilkeli yayıncılık' AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'nin 60'ıncı yılı için mesaj
1 Mayıs'ta gözaltına alınmışlardı: 182 kişi serbest bırakıldı, 35 kişi adliyeye sevk edilecek 1 Mayıs'ta gözaltına alınmışlardı: 182 kişi serbest bırakıldı, 35 kişi adliyeye sevk edilecek
NOW TV Kızıl Goncalar'a yeni karakter! Cüneyd'in babasını canlandıracak NOW TV Kızıl Goncalar'a yeni karakter! Cüneyd'in babasını canlandıracak
Çiçek dibine bir tutam eklenince çiçeği geliştiren baharat! Tatlıların vazgeçilmeziydi Çiçek dibine bir tutam eklenince çiçeği geliştiren baharat! Tatlıların vazgeçilmeziydi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü ekonomist tarih verdi, asgari ücret kulisini paylaştı: "Masada 4-5 çalışma var..." Asgari ücret kulisi: "Masada 4-5 çalışma var..."
Ümit Özlale ile Serap Belovacıklı evlilik hazırlığında İYİ Partili isim ile ünlü spiker evlilik hazırlığında
Erdoğan'dan 'trol' talimatı: "Arkasında kimlerin olduğu raporlarımıza girdi..." "Arkasında kimlerin olduğu raporlarımıza girdi..."
1 Mayıs'ta Taksim'e yürümekten vazgeçmişti... Özgür Özel'den açıklama geldi! Özgür Özel'den açıklama geldi!
Bir ilaç şirketi, koronavirüs aşısının nadir görülen yan etkisini ilk kez kabul etti: Felç, beyin hasarı, kalp krizi, akciğer embolisi... Koronavirüs aşısının nadir görülen yan etkisi ilk kez kabul edildi