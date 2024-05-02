AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'nin 60'ıncı yılı için mesaj: 'Tarafsız, ilkeli yayıncılık'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin 60'ıncı yılını yayımladığı mesajla kutladı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'nin 60'ıncı yılı için mesaj: 'Tarafsız, ilkeli yayıncılık'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu hizmeti yayıncılığının verdiği sorumluluğu da gözeten TRT, dinamik yapısı ve öncü yayıncılık deneyimiyle ülkemizin değerlerini, tarihini, kültürünü, gücünü ve sesini tüm dünyaya yansıtmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TRT'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, TRT'nin bilgi ve birikimini, sorumlu, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla 60 yıldır vatandaşlara sunduğunu belirtti.

Çağdaş sayısal yayıncılığın gerektirdiği tüm yeni olanakları yetkin bir biçimde kullanan TRT'nin, güçlü ve etkili bir kurumsal yapıya sahip olduğunu ve yayıncılık alanında ulaştığı seviye ile Türk halkını gururlandırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamu hizmeti yayıncılığının verdiği sorumluluğu da gözeten TRT, dinamik yapısı ve öncü yayıncılık deneyimiyle ülkemizin değerlerini, tarihini, kültürünü, gücünü ve sesini tüm dünyaya yansıtmaya devam etmektedir. Haberden spora, müzikten belgesele, çocuktan kültüre kadar bütün kanallarıyla örnek olmayı sürdüren TRT, ülkemizde sektör için bir okul niteliği taşımakta, bu alanda kıymetli televizyon ve radyocuların yetişmesinde önemli rol oynamaktadır. TRT'nin tüm bu başarılı çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun tüm çalışanlarını tebrik ediyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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