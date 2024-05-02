1 Mayıs'ta gözaltına alınmışlardı: 182 kişi serbest bırakıldı, 35 kişi adliyeye sevk edilecek

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasının yasaklanması üzerine Taksim'e yürümek isterken gözaltına alınanlardan 182'si serbest bırakıldı.

İstanbul'da dün başta Taksim ve çevresi, Şaraçhane, Beşiktaş olmak üzere birçok semtte 42 bini aşkın polisle olağanüstü önlemler alınmış, polis ablukası uygulanmıştı.

Şişhane, Aksaray, Beşiktaş, Okmeydanı başta olmak üzere kent genelinde 217 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Gözaltında olanlardan 182'si serbest bırakıldı.

Savcının mevcutlu kararı verdiği 35 kişiyle ilgili işlemlerin devam ettiği ve adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Kaynak: ANKA