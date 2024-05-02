Emekli vatandaş isyan etti: Sürünüyoruz, görmüyor musunuz!

Etin ancak arada bir tadına bakabildiklerini belirten emekli Ali Yıldızeli, "Kara kara düşünüyoruz, nereden alacağız diye. 20 bin lira olacak kurban, nasıl alacağız? Et nereden alacağız? Bazen arada bir tadına bakıyoruz. Sürünüyoruz, sürünerek geziyoruz" dedi.

"ESKİDEN BAYRAM ÖNCESİ İKRAMİYEYLE KURBAN ALIYORDUK"

Yıldızeli şunları söyledi:

"Emekliyim. Nasıl kurbanlık alalım, kara kara düşünüyoruz, nereden alacağız diye. 20 bin lira olacak, kurban nasıl alacağız? Et nereden alacağız? Bazen arada bir tadına bakıyoruz. Sürünüyoruz, görmüyor musunuz sürünerek geziyoruz.

Daha önce 5- 6 sene önce alıyorduk. Bayram öncesi ikramiye veriyorlardı, onunla bile alıyorduk. İkramiye yemeği de tuzlamıyor. Gidiyor batıyor. Sürünüyoruz işte , sürüne sürüne geziyoruz işte."

Kaynak: ANKA