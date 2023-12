Boğaziçililer Fen-Edebiyat Fakültesi önünde eylem yaptı: 'Naci İnci ve yönetiminin aldığı hiçbir kararı tanımıyoruz'

Boğaziçi Üniversite kayyum yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin (İİBF) kapatılmasına gelen tepkilerin ardından geri adım attı. Ancak dünkü senatoda alınan karara göre Fen Edebiyat Fakültesi ‘Fen Fakültesi’ ve ‘İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ olarak ikiye bölünecek. Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin de kapatılarak İİBF’ye dahil edilecek. Plan, oy çokluğuyla kabul edildi.

Bugün Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden gelen e-maile göre Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ikiye bölünmesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin kapatılması kararı kesinleşmiş oldu.

Gönderilen e-mailde “Fen -Edebiyat Fakültesi, iki fakülte olarak yeniden yapılandırılmıştır: Fen Fakültesi (School of Science) ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (School of Humanities and Social Sciences). Böylece çalışma konusu ve metodolojisi birbirine benzer bölümlerin aynı fakülteler altında yer alması sağlanmıştır. Yönetim Bilimleri Fakültesinde yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Turizm İşletmeciliği bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır” denildi.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNASININ ÖNÜNDE EYLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK), "antidemokratik senato kararlarına karşı" Fen-Edebiyat Fakültesi önünde buluşma çağrısı yaptı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, ÖTK’nin çağrısıyla Fen Edebiyat Fakültesinden İİBF'ye yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler, "Kayyum elini fakültemden çek", “Üniversiteler bizimdir, bizimle örgütleşecek" sloganlarını attı.

“ÜNİVERSİTEMİZ, BİLEŞENLER TAMAMEN DIŞLANARAK YÖNETİLİYOR; KARARLAR TEPEDEN İNME ŞEKİLDE ALINIYOR”

Yürüyüşün ardından öğrenciler, Fen-Edebiyat Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında, “Üniversitemiz 3 seneye yakın bir süredir üniversite bileşenleri tamamen dışlanarak kayyum rektör yönetimi tarafından yönetiliyor. Kararlar tepeden inme şekilde alınıyor. Çarşamba günü Senato toplantısında Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ikiye bölünmesi kararı alındı. Bu karar üniversite bileşenlerine rağmen alındı. Akademik süreçlerin nasıl ilerleyeceği ya da lojistik sıkıntıların nasıl çözüleceğine dair hiçbir plan yok. Kayyum rektör yönetimi gönderdiği maille yalanlamış olsa da hukuk fakültesi kurulduğu günden beri hukuk binası olarak tanıtılan İİBF binasının hukuk fakültesine verilmesi, İİBF öğrencilerinin ise Hisar Kampüse gönderilmesi tehlikesi devam ediyor. Ancak bu karar okulun tüm öğrencilerini etkiliyor çünkü bir kez daha tek bir adamın ağzından çıkan sözün nasıl bir etkisi olduğunu gördük” denildi.

“DÜNKÜ KALABALIĞIMIZIN, BUGÜNKÜ BİRLİKTELİĞİMİZİN SEBEBİ ÜNİVERSİTEMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ”

Talepleri gerçekleşene kadar demokratik üniversite mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen öğrenciler, “Üniversitemizin itibarına zarar verenler, bizi kulüp odalarından çıkaranlar, yurtsuz bırakanlar, akademisyenlerimizi, sıra arkadaşlarımızı uzaklaştıranlar kayyum rektör Naci İnci ve yönetimidir. Üniversitelerimiz de fakültelerimiz de bizimdir. Üniversitesine sahip çıkan öğrenciler olarak bir kez daha tekrar ediyoruz. Naci İnci ve yönetiminin aldığı hiçbir kararı ne olursa olsun kabul etmiyoruz. Özgür, özerk, demokratik üniversite mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Dünkü kalabalığımızın, bugünkü birlikteliğimizin sebebi Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin üniversitesine ve iradesine sahip çıkmasıdır” dedi.

Eylemden sonra Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Fen Edebiyat Fakültesi'nin kayyum rektör Naci İnci tarafından bölünmeye çalışılmasına karşı forum gerçekleştirdi.