Adalet Bakanı'ndan AYM'nin Can Atalay kararı hakkında ilk açıklama

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden verilen "hak ihlali" kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez yapılan başvuruyu bugün görüşüldü.

AYM Genel Kurulu tarafından Can Atalay hakkında ikinci kez "hak ihlali" kararı verildi.

ADALET BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM'nin kararı hakkında ilk açıklamasını yaptı.

Tunç şunları söyledi:

"Kısa karar verildi. Gerekçeli kararın da yayımlanması lazım. Sonraki süreçte yargı süreci içerisinde tüm bunlar değerlendirilecek hususlardır. AYM'nin önceki ihlal kararına Yargıtay dairesi uymamıştı. Uymamasının gerekçesini de daha önce sizlerle beraber konuşmuştuk. Anayasamızın 83'üncü, 14'üncü, 148'inci maddesi, tüm bunları değerlendirecek olanlar da elbette ki olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeler değerlendiriliyor. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Yargıtayımızla Anayasa Mahkememizin arasında görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu görüş farkından dolayı bir karar söz konusu oldu. Şimdi yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesini de yine ilgili mahkemeler yapacaktır. Hep beraber süreci takip edeceğiz."