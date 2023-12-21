İki kentte gıda zehirlenmesi: Çok sayıda öğrenci hastanede

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İki kentte gıda zehirlenmesi: Çok sayıda öğrenci hastanede

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da bulunan okullarda çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu'nun bazı öğrencilerinde, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti meydana geldi.

32 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere götürüldü. Müşahede altındaki öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

ŞANLIURFA'DA ZEHİRLENME VAKASI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çıkrık kırsal mahallesindeki taşımalı eğitim verilen Şehit Orhan İkralı İlk ve Ortaokulu'nda da çok sayıda öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Öğrenciler bölgeye sevk edilen ambulanslar ve köylülere ait minibüslerle hastaneye kaldırıldı.

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