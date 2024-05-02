TRT1'd beklenmedik veda. Teşkilat dizisinde artık yer almayacak 2 isim

TRT1 dizisi Teşkilat dizisinden gelen son haber seyircileri yıktı! TRT1'in pazar akşamları seyirciyi ekran başına toplayan fenomen dizisi Teşkilat, beşinci sezonunda da devam edecek. Bu karar, hayranları tarafından sevinçle karşılandı. Ancak diziden gelen son haber, herkesi üzecek nitelikte. Teşkilat dizisinden iki oyuncunun veda etme kararı alması, izleyicileri derinden etkileyeceğe benziyor.

Teşkilat'ın beşinci sezonunda yaşanacak bu ayrılık, hem oyuncuların kariyerleri hem de diziye olan katkıları açısından önemli bir dönemeç olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Teşkilat” dizisinin 111. Bölümde sezon finali yapması planlanıyor. Timur Savcı & Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği TIMS&B Productions imzalı dizide sezon sonuna doğru peş peşe flaş ayrılıklar yaşanacak. Bu isimler arasında Selin Genç ile Tuğçe Açıkgöz de var.

Burak Arlıel’in yönetmen koltuğuna oturduğu, Teşkilat Yazı Grubu’nun ise kaleme aldığı diziden Sena’ya hayat veren Selin Genç 109. Bölümde, Gizem’i canlandıran Tuğçe Açıkgöz de 110. bölümde ekibe veda edecek. Yeni sezonda hikâyesi de yenilenecek olan dizide ayrılıklar sürecek. Diziye 5.sezonda yeni oyuncuların katılacağı da gelen bilgiler arasında.