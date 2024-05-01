Star TV buraya kadar dedi ve daha fazla şans tanımadı! Fenomen diziye final

Sakla Beni dizisi, başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in yer aldığı bir yapım olarak dikkat çekti. Ancak, Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni, final yapma kararı aldı. Dizi severlerin merakla takip ettiği ve beğeniyle izlediği Sakla Beni, final bölümüyle ekranlara veda edecek.

Sakla Beni dizisi, genç oyuncuların performansı ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Ancak, her dizi gibi Sakla Beni'nin de final vakti geldi. Uzun süredir ekranlarda olan dizi, final yaparak sevenlerine veda edecek.

Televizyongazesi.com'un aktardığı habere göre; Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in yer aldığı Sakla Beni final bölümüyle 2 Mayıs Perşembe akşamı Star’da.

2 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek Sakla Beni’nin final bölümünün konusu şöyle; Naz’ın verdiği aldatılma haberi İncila ve Mete’yi şoka uğratırken, onu sakinleştirmek için büyük çaba harcarlar. Hamile olduğunun müjdesini Mete ile paylaşmak için sabırsızlanan İncila’ya beklediği uygun an bir türlü gelmez.

Dünür olan Filiz ile Yüksel arasındaki çekişmeler sürerken, yaşadıkları fikir ayrılıkları keyifli anların ortaya çıkmasını sağlar. Naz için büyük bir sürpriz hazırlığında olan Kadir, nasıl bir yanlış anlaşılmaya sebep olduğunun henüz farkında değildir. Naz’ın aldatılma konusu Mete ile İncila’nın aralarında problemler yaşamasına neden olur.

Herkesin içini rahatlatan gerçek ortaya çıkarken hiç beklemeyen bir anda Naz’ın doğumu başlar. İncila’dan sürpriz haberi alan Mete büyük bir mutluluk yaşarken, zaman herkese ihtiyacı olan güzel günleri getirir.

Yapımını OGM Pictures’ın, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı dizinin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

“Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Baran Bölükbaşı, Cihan Talay, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Umar ve Tamer Levent.”



Sakla Beni, 2 Mayıs Perşembe 20.00’de Star’da.