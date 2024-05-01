İpin ucu iyice kaçtı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisine apar topar final kararı

Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu’nun yer aldığı Kül Masalı dizisi yarın itibariyle final yapıyor

İpin ucu iyice kaçtı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisine apar topar final kararı

Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu’nun yer aldığı Kül Masalı dizisi final yapıyor.

Televizyongazetesi.com'daki habere göre; Kül Masalı dizisi, başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yer aldığı bir yapım olarak dikkat çekmişti. Ancak, TRT1 kanalı tarafından yapılan resmi duyuru ile bu sevilen dizi final yapma kararı aldı.

Dizinin sevenleri tarafından merakla beklenen final tarihi de TRT1 tarafından duyuruldu.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu’nun yer aldığı Kül Masalı 2 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de final bölümüyle ekranlara gelecek.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Arat ve Cemil, Arat’ın Erhan’a olan şüphelerini kanıtlamak üzere harekete geçerler. Diğer taraftan Taylan’ın köşke yaptığı beklenmedik bir ziyaret neticesinde Özge’nin eline önemli bir fırsat geçer. Ancak bunu değerlendirmek için hızlı hareket etmesi gerekmektedir.

İpin ucu iyice kaçtı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisine apar topar final kararı - Resim : 1

Erhan ise en ince detayına kadar hesaplayarak uyguladığı planı sayesinde şüpheleri üzerinden çekmeyi başarır. Tüm kanıtları kardeşi Taylan’ı suçlu gösterecek şekilde ayarlayan Erhan yaptığı şeytani planın son aşamasına gelir.

Erhan’ın hem Arat’tan kurtulup hem de Jale’yi kızına kavuşturarak kahramanı olmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır artık. Erhan Arat’a kızını bulduğunu söyleyerek tuzağa çeker. Kızını bulunca her şeyin biteceğini düşünen Arat için kabus bitmemiştir hala.

Kül Masalı’nın güçlü kadrosunda şu isimler bulunuyor: “Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcineoğlu, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş.”

Kül Masalı, final bölümüyle 2 Mayıs Perşembe saat 20.00’de TRT 1’de…

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