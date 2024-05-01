Show TV'de İddialı başlamıştı. Sandık Kokusu dizisinde veda var

Karsu'nun Atilla'ya güvensizliği ayrılık mı getirecek? Yeni bölümde yaşanacaklar herkesi şok ediyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar belli oldu.

Son Güncelleme:
Show TV'de İddialı başlamıştı. Sandık Kokusu dizisinde veda var

Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizi başladığı ilk bölümden itibaren izlenme rekorları kırıyor.

Dizideki Karsu ve Atilla karakteri seyirciler tarafından çok sevildi. İkilinin arasında yaşanan büyük aşk seyircileri ekran başına kilitliyordu. Yeni bölümde ikilinin birbirine veda edeceği görüldü.


Show TV'de İddialı başlamıştı. Sandık Kokusu dizisinde veda var - Resim : 1

Show TV tarafından paylaşılan fragmanda yer alan detaylar belli oldu.

Sandık Kokusu’nun 20. Bölümünde neler yaşanacak?

Duydukları karşısında şaşkına dönen Filiz, Karsu’yu da alıp hemen oradan uzaklaşır.

Adnan, intikam almak için, evlilikleri sırasında Irmak’a imzalattığı belgeleri ortaya çıkarır. Artık Irmak’ın da yüklü bir borcu vardır.

Show TV'de İddialı başlamıştı. Sandık Kokusu dizisinde veda var - Resim : 2

Atilla’dan tazminat karşılığında boşanan Lale, Reha’nın yanına yerleşir. Ucu Atilla ve Karsu’ya değen herkesten acısını çıkarmak istiyordur.Reha, Atilla’ya karşı bir oyun oynamaya karar verir. Atilla, Reha’nın kışkırtmalarına daha fazla dayanamaz ve onu hırpalar. Onları ayıran Karsu, kızıp azarlamaya başlarken Atilla kamera kayıtlarını gösterir. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Karsu ve onun güvensizliklerinden çok yorulan Atilla arasında neler yaşanacaktır?

“Sandık Kokusu” yeni bölümüyle 1 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!

Kaynak: Dizi Doktoru, Gerçek Gündem, Show TV

NOW TV Kızıl Goncalar'a yeni karakter! Cüneyd'in babasını canlandıracakNOW TV Kızıl Goncalar'a yeni karakter! Cüneyd'in babasını canlandıracakGözden Kaçmasın

Son Güncelleme:
Bulaşık deterjanına tuz eklemenin bilinmeyen etkisi! Sadece 2 kaşık eklemek yeterli Bulaşık deterjanına tuz eklemenin bilinmeyen etkisi! Sadece 2 kaşık eklemek yeterli
Meğer o sorunun çaresi elma sirkesindeymiş. 1 tatlı kaşığı tüketmek bile yeterliymiş Meğer o sorunun çaresi elma sirkesindeymiş. 1 tatlı kaşığı tüketmek bile yeterliymiş
Twerk yaparak otomobilleri pert ettiler! Twerk yaparak otomobilleri pert ettiler!
Reyting düşüşü Star TV'yi harekete geçirdi. İddialı dizi için final kararı çıktı Reyting düşüşü Star TV'yi harekete geçirdi. İddialı dizi için final kararı çıktı
Esnaf usulü dolma. Meğer esnaf lokantalardaki dolmalar bu yüzden lezzetliymiş Esnaf usulü dolma. Meğer esnaf lokantalardaki dolmalar bu yüzden lezzetliymiş
NOW TV Kızıl Goncalar'a yeni karakter! Cüneyd'in babasını canlandıracak NOW TV Kızıl Goncalar'a yeni karakter! Cüneyd'in babasını canlandıracak
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette dikkat çeken sonuçlar! CHP, milletvekili seçimi anketinde de AKP'yi geride bıraktı: Fark kaç puan? CHP, milletvekili seçimi anketinde de AKP'yi geride bıraktı: Fark kaç puan?
Canlı blog | İstanbul'da 1 Mayıs... Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polis müdahalesi: Gözaltılar var Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polis müdahalesi: Gözaltılar var
Karabulut ailesi istemişti: Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu! Yıllık enflasyonda durum ne? İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu!
Fatih Altaylı'dan Bahçeli'ye 'kız alıp kız verme' yanıtı: Seks yoluyla ülkenin sorunlarını çözemeyiz Altaylı'dan Bahçeli'ye: Seks yoluyla ülkenin sorunlarını çözemeyiz