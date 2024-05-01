Show TV'de İddialı başlamıştı. Sandık Kokusu dizisinde veda var

Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizi başladığı ilk bölümden itibaren izlenme rekorları kırıyor.

Dizideki Karsu ve Atilla karakteri seyirciler tarafından çok sevildi. İkilinin arasında yaşanan büyük aşk seyircileri ekran başına kilitliyordu. Yeni bölümde ikilinin birbirine veda edeceği görüldü.





Show TV tarafından paylaşılan fragmanda yer alan detaylar belli oldu.

Sandık Kokusu’nun 20. Bölümünde neler yaşanacak?

Duydukları karşısında şaşkına dönen Filiz, Karsu’yu da alıp hemen oradan uzaklaşır.

Adnan, intikam almak için, evlilikleri sırasında Irmak’a imzalattığı belgeleri ortaya çıkarır. Artık Irmak’ın da yüklü bir borcu vardır.

Atilla’dan tazminat karşılığında boşanan Lale, Reha’nın yanına yerleşir. Ucu Atilla ve Karsu’ya değen herkesten acısını çıkarmak istiyordur.Reha, Atilla’ya karşı bir oyun oynamaya karar verir. Atilla, Reha’nın kışkırtmalarına daha fazla dayanamaz ve onu hırpalar. Onları ayıran Karsu, kızıp azarlamaya başlarken Atilla kamera kayıtlarını gösterir. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Karsu ve onun güvensizliklerinden çok yorulan Atilla arasında neler yaşanacaktır?

“Sandık Kokusu” yeni bölümüyle 1 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!

Kaynak: Dizi Doktoru, Gerçek Gündem, Show TV