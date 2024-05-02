Ankara'da ekmek zammına tepki: Bu nasıl bir vicdansızlık!

Ankara'da 200 gramlık ekmek fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi. Zam kararına tepki gösteren vatandaşlardan Mehmet Köse, "Her şeye zam geliyor, yeter, bıktık artık. Eve götürecek ekmekleri yok insanların. Durum gittikçe zorlaşıyor. Milletin artık 'dur' demesi lazım. İnsanlar eve ekmek mi götürsün, kira mı ödesin" diye konuştu.

“HERKES KENDİ BAŞINA BİR DEVLET OLMUŞ”

Emekli bir vatandaş, "Ekmeğe zam gelmesi demek, benim gözümde çok büyük şey. 10 lira ekmek ne demek? Zaten emeklinin aylığı 10-15 bin lira. Onlar nasıl geçinsin? Ekmek almaya yetmez. Bu nasıl bir vicdansızlık" dedi.

Başka bir vatandaş, "Hiçbir şey düşünemiyoruz, artık alıştık. İki kişiyiz ama ne alabilirsin emekli maaşıyla. Ekmek de 10 lira oldu, sen düşün artık" ifadelerini kullandı.

Faruk Özdemir, "Ekmeğin 10 lira olması normal çünkü ekonominin başında hiç kimse yok. Kısacası kimse müdahale etmiyor. 10 da olur 20 de. Herkes kendi kafasına göre zam yapıyor. Dur diyen yok, denetleyen yok. Herkes diyor ki; alışı bu, satışı bu. Herkes kendi başına bir devlet olmuş" şeklinde konuştu.

"EMEKLİLER TAMAMEN BİTTİ"

Ahmet Bulut da "Ben esnafım. Allah yardımcımız olsun. Bu şartlarda geçinmek çok zor. Tamamen bitti emekliler. Emeklileri yok sayıyorlar, yok ettiler. Ondan sonra vatandaştan af diliyor, helallik istiyor. Bu böyle olmaz. Meclis açılır açılmaz emeklilere iyileştirme yapılacaktı. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Ses soluk kesildi. Eskiden çok iyiydi. Eskiden aldığımızı şimdi alamıyoruz, imkanı yok" dedi.

Kaynak: ANKA