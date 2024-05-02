Ünlü ekonomist tarih verdi, asgari ücret kulisini paylaştı: "Masada 4-5 çalışma var..."

Ünlü ekonomist Dr. Şeref Oğuz, asgari ücrette artış yapılacağı yönünde aldığı kulis bilgisini paylaştı. Oğuz, "Masada 4-5 çalışma var" diyerek artış için tarih verdi.

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Ünlü ekonomist tarih verdi, asgari ücret kulisini paylaştı: "Masada 4-5 çalışma var..." - Resim: 1

Dr. Şeref Oğuz, Ankara kulislerinde asgari ücretle ilgili çok kritik kulis bilgilerini ekonomim.com'a açıkladı. Asgari ücretin Türk-İş'in dün açıkladığı açlık sınırının altına düştüğüne dikkat çeken Oğuz, 'Artış yapmak zorundalar' diyerek, değerlendirmelerde bulundu.

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