Ünlü ekonomist tarih verdi, asgari ücret kulisini paylaştı: "Masada 4-5 çalışma var..."

Dr. Şeref Oğuz, Ankara kulislerinde asgari ücretle ilgili çok kritik kulis bilgilerini ekonomim.com'a açıkladı. Asgari ücretin Türk-İş'in dün açıkladığı açlık sınırının altına düştüğüne dikkat çeken Oğuz, 'Artış yapmak zorundalar' diyerek, değerlendirmelerde bulundu.