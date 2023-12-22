Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, adaylık başvurusu yaptı

7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman, DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adaylığı için başvurdu.

Karaman, "Diyarbakır, harcını Kürdün iradesinden alan siyasi geleneğin kalesidir" dedi.

Kararını sosyal medyadan duyuran Karaman'ın paylaşımı şöyle:

"Diyarbakır, kadim tarihinden beslenen dirençli kimliğiyle her Kürdün yüreğinde müstesna bir yere sahiptir. Harcını, Kürdün iradesinden alan siyasi geleneğin kalesidir.

Ağır bedeller ödeyen önceki tüm başkanlarımızın emaneti olan bu kaleyi koruma, onur ve sorumluluğunu üstlenmek üzere Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı aday adaylığı için başvuru yaptım."