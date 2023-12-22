32 ilde operasyon: 304 DEAŞ şüphelisi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 32 ilde düzenlenen Kahramanlar- 34 operasyonunun ayrıntılarını açıkladı. DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 304 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Son Güncelleme:
32 ilde operasyon: 304 DEAŞ şüphelisi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımda, milletin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, mücadeleye güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 32 ilde eş zamanlı olarak Kahramanlar-34 operasyonları düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, aralarında İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu bu illerde 304 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Terörle mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme:
ATV iddialı dizisine final kararı aldı! Apar topar o dizi bitiyor ATV iddialı dizisine final kararı aldı! Apar topar o dizi bitiyor
Yılbaşı cep yakacak: Yeni yıla eğlenerek girmek yüzde 200 zamlandı! Yılbaşı cep yakacak: Yeni yıla eğlenerek girmek yüzde 200 zamlandı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: YSK,'dan 'sandık sonuçları paylaşım sistemi' kararı! YSK,'dan 'sandık sonuçları paylaşım sistemi' kararı!
FOX TV herkesi isyan ettirdi: Geri dönüş yok, ekrandan alınıyor FOX TV herkesi isyan ettirdi: Geri dönüş yok, ekrandan alınıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması!
Uzman isim, Türkiye'de deprem riski olan illeri sıraladı: 'İstanbul'da diri fay yok' Uzman isim, Türkiye'de deprem riski olan illeri sıraladı: 'İstanbul'da diri fay yok'
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! Tedbirinizi alın Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! Tedbirinizi alın
Emniyet'te 'Dilan Polat' krizi: Polisler açığa alındı Emniyet'te 'Dilan Polat' krizi