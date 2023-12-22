Uyuşturucudan tutuklanmıştı: Yeşilay şube başkanının Süleyman Soylu’yla fotoğrafı ortaya çıktı

Aracında 800 gram uyuşturucu ve hassas terazi bulunduktan sonra tutuklanan Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu’nun eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla fotoğrafı çıktı.

Uyuşturucudan tutuklanmıştı: Yeşilay şube başkanının Süleyman Soylu’yla fotoğrafı ortaya çıktı

Daha önce uyuştucu başta olmak üzere çeşitli suçlardan gözaltına alınan veya tutuklanan isimlerle görüntüleri ortaya çıkan Süleyman Soylu’nun bir fotoğrafı da uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanan Yeşilay şu başkanıyla çıktı.

Aracında 800 gram uyuşturucu ve hassas terazi çıkan Ahmet Zorlu, 4 Şubat 2018’te paylaştığı fotoğrafa “Anadolu’nun yiğit ve mert evladı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yla birlikteyiz” notunu düştü. Zorlu, Soylu’yla çektiği bu fotoğrafı da X hesabından sabitledi.

Uyuşturucudan tutuklanmıştı: Yeşilay şube başkanının Süleyman Soylu’yla fotoğrafı ortaya çıktı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Yeşilay’ın Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu, 800 gram uyuşturucu ile yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta ayrıca hassas terazi de ele geçirildi.

Uyuşturucu, Yeşilay Başkanı Ahmet Zorlu’nun kullandığı aracın Urfa'dan Kilis'e döndüğü sırada kaza yapması sayesinde ortaya çıktı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in geçen hafta yaptığı Kilis ziyareti sonrasında Urfa'ya giden araç konvoyunda Yeşilay Şube Başkanı Ahmet Zorlu’nun kullandığı araç da yer aldı. Zorlu'nun kullandığı araç, Urfa'dan Kilis'e döndüğü sırada kaza yaptı.

Araç Gaziantep’te tamirciye bırakıldıktan sonra uyuşturucu ihbarı yapıldı. Jandarma araçta 800 gram uyuşturucu, hassas terazi, tuşlu telefon ele geçirdi. Kilis’te bulunan Zorlu Gaziantep’e çağrıldı. Savcılıkta ifadesi alındı ve mahkemece tutuklandı. Suçlamaları reddeden Zorlu “Benim haberim yok, araç kiralık” diye ifade verdi.

Jandarma ihbarın yapıldığı telefonu araştırıyor.

Yeşilay Kilis Şube Başkanı uyuşturucudan tutuklandıYeşilay Kilis Şube Başkanı uyuşturucudan tutuklandıGüncel

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