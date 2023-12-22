Derya Kömürcü, bir partiyi işaret etti: Çekirdek oyu yüzde 1’in altına düşmüş görünüyor

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, aylık yaptıkları araştırmalar ışığında seçimlere 100 gün kala, siyasi partilerin durumunu tek tek analiz etti, ittifak senaryolarına değindi ve mevcut tablonun sandığa nasıl yansıyacağına dair öngörülerde bulundu.

Kısa Dalga'dan Demet Bilge Erkasap'ın 'Çok Merak Ediyorum' isimli podcast serisinin konuğu olan Derya Kömürcü, İYİ Parti'nin yerel seçimleri şimdiden kaybedilmiş bir seçim olarak gördüğünü belirterek "İYİ Parti’de şimdi 2028 seçimleri için ‘Yeni bir konumlanma içinde gitmeliyiz’ diye düşünüyorlar. Tam da bu yüzden yerel seçimleri çok önemsediklerini düşünmüyorum. Yani yerel seçimlerin zaten kaybedilmiş bir seçim olduğunu düşünüyorlar." ifadesini kullandı.

Kömürcü İYİ Parti seçmeninin yerel seçimde nasıl bir tutum izleyeceğine yönelik olarak ise "İYİ Parti’nin çekirdek oyu araştırmalarda çok düşük çıkar. En son araştırmada da yüzde 1’in altına düşmüş görünüyor. Dolayısıyla bu seçmenler çok kolaylıkla yakın hissettikleri başka partileri destekleyebilecek. İYİ Parti seçmenlerinin ikinci tercihleri büyük oranda CHP. Üçte biri çok net bir şekilde partisi kimi aday gösterirse göstersin, kazanabileceği yerlerde CHP'li adayı destekleyeceğini söylüyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti'yi ziyaret etmesini 'doğru bir hamle' olarak değerlendiren Kömürcü, "DEM Parti’nin Istanbul'da hiç azımsanmayacak bir oy oranına sahip olduğunu söylemek gerekir. Onların yarısı bile oy vermediği takdirde Ekrem İmamoğlu’nun kaybetme ihtimali artar" diye konuştu.

Muhalefetin yerel seçimlerde kıyı şeridinde rahat, Ankara'da da nispeten rahat olduğunu belirten Kömürcü İstanbul'da ise 'kafa kafaya' bir durum olduğunu vurguladı ve sadece CHP seçmeniyle yarışın kazanılamayacağını vurguladı.

Kömürcü, "Yerel seçim dinamiği nasıldır?" sorusunu, "Türkiye'de seçmenlerin yaklaşık üçte ikisi zaten bir parti bağlılığıyla aidiyetiyle oy veriyorlar. Onların tercihlerini değiştirmek çok kolay olmuyor. Herkes gri alanda yer alanları kazanmak için uğraşıyor. O üçte birlik seçmenin oy tercihini etkileyebilmek gerekiyor. Üçte birlik bu kesim için söylüyorum; mevcut belediye başkanları çok önemli. Düzgün bir hizmet verdiyseniz insanlar sizi başarılı bulunuyorsa zaten yarışa bir adım önde başlıyorsunuz. Onlar evet hizmete bakıyorlar" diye yanıtladı.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN ELİ ÇOK KUVVETLİ"

Kömürcü Cumhur İttifakı'na yönelik ise şu değerlendirmeyi yaptı: "AKP seçimde en en yüksek oranda kaybeden parti aslında. MHP gücünü korudu. Aslında AKP’nin en büyük rakibi, yani ondan kopan seçmenler açısından Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi, Erdoğan'ın kazanmasında çok kritik bir rol oynadı. Şimdi de belediye başkanlığı seçimlerinde ne yapacağı özellikle büyükşehirlerde çok belirleyici olacak. Eli çok kuvvetli diye düşünüyorum. Yeniden Refah Partisi de bunun farkında. MHP’nin bu seçimde yeniden beklemediğimizden büyük bir başarı elde etme olasılığı olduğu görülüyor. Eğer kozlarını da iktidar içindeki kozlarını da doğru şekilde oynarlarsa, MHP'nin güçlenip çıktığı bir seçim olduğunu görebiliriz."