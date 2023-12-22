İYİ Parti'de şimdi de Aydın krizi: Genel merkez yönetimi atayınca adaylıktan çekildi

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Aydın İl Başkanlığı görevine Ahmet Ertürk’ün atanması sonrasında açıklama yapan İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Aday Adayı Recep Taner adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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İYİ Parti'de şimdi de Aydın krizi: Genel merkez yönetimi atayınca adaylıktan çekildi

İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı görevine Ahmet Ertürk’ün atandığı yönünde çıkan haberlerin ardından gözler, İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Aday Adayı Recep Taner’e çevrildi.

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ADAYLIKTAN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURDU

Belediye başkan aday adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Taner’in ardından boş kalan başkanlık koltuğuna vekaleten getirilen Sadettin Yabaş’ın görevden alınarak Genel Merkez tarafından Ahmet Ertürk’ün atanmasını eleştiren Recep Taner, Efeler Belediye Başkan Aday Adaylığı’nı geri çektiğini açıkladı.

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"KONGREDE KAZANAN EKİP GÖREVDEN ALINIYOR KAYBEDENLERE GÖREV VERİLİYOR"

İYİ Parti tüzüğüne göre il başkanı atamasının genel merkezden değil yönetim kurulu içerisinden seçilmesi gerektiğini ifade eden Taner; "Artık aday değilim. Kongrede benim karşımda kaybetmiş ekibi getirecekler, sonra benden başarı bekleyecekler. Öyle bir başarı gelmez. Kongrede kazanan ekip görevden alınıyor ve kaybeden ekibe görev veriliyorsa benim burada görev yapmamın bir anlamı yok. Efeler Belediye Başkanlığı Adaylığı’ndan çekildim" dedi.

Kaynak: İHA

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Aydın İYİ Parti
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