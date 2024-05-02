Erdoğan'dan 'trol' talimatı: "Arkasında kimlerin olduğu raporlarımıza girdi..."

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP'nin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında 'troller' konusu gündeme geldi.

Toplantıda, partiyi ve kurmaylarını sistemli bir şekilde hedef alan ve itibar suikastı gerçekleştiren trollerin tek tek tespit edildiği, sorunun çözümü için Erdoğan’ın talimat verdiği öğrenildi. Parti kaynakları “Özellikle X üzerinden 14 ana hesap ve onlara bağlı 60’a yakın bot hesap üzerinden partimizin kurumsal kimliğine ve kurmaylarımıza yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiğini tespit ettik. Birçoğu para harcanarak yaptırılıyor. Saldırıyı yapanlar, yaptıranlar ve arkasında kimlerin olduğu, kimin için yapıldığı raporlarımıza girdi. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz. Trol meselesi bitirilecek." bilgisini verdi.