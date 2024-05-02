Erdoğan, Özel'i kabul edecek: İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bugün AKP Genel Merkezi'nde kabul edecek. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, saat 16.00'da yapılacak.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Gözlerin çevrildiği görüşmede iki liderin; yeni anayasa çalışmalarını, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımları konuşması bekleniyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Özel'in önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı Filistin ziyaretinden de bahsetmesi öngörülüyor.

ESKİ GENEL BAŞKANLARI ARAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşmesi öncesinde partisinin eski genel başkanlarını telefonla arayarak görüşlerini aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak, Erdoğan ile görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdi, görüş ve önerilerini dinledi. Özel, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin daha önce de parti yöneticilerinin görüşlerini almıştı.