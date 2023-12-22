İçlerinde MEB ile protokol yapanlar da var: Ankara'da AKP'ye yakın vakıfların yapacağı eylem okullarda örgütleniyor!

Başkent Ankara’da, İsrail’in Filistin halkına yönelik sivil katliamının protesto edilmesi için, ‘Ankara Büyük Gazze Yürüyüşü’ yapılması planlandı.

Ankara Sivil Toplum Platformu ve Filistin Dayanışma Platformu organizasyonunda yapılacak yürüyüş, 24 Aralık günü için planlandı.

Ankara Sivil Toplum Platformu’ndan Av. Serkan Güçlü’nün başkanlığını yürüttüğü 7 kişilik bir düzenleme kurulu adına, Ankara Filistin Dayanışma Derneği’nin organizesindeki eylem için Ankara Valiliği’nden izin talep edildi. Valilik de istenilen izni verdi ve ilgili kurumlara yazı gönderdi.

MİLLİ EĞİTİM’E “AFİŞ ASILMASI” YAZISI

Gerçek Gündem’in ulaştığı belgelerde, Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Ankara 1 Numaralı Şube Başkanı Nevzat Öylek’in, Filistin Dayanışma Platformu adına İl Milli Eğitim Müdürlüklerine talep yazısı gönderdiği ortaya çıktı.

Yazıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, yürüyüşün şehirdeki resmi ve özel okulların hepsinde duyulması ve ilgili afişlerin asılması konusunda izin talep ediliyor.

Ayrıca Ankara İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nilüfer Küçükahmet’in hem Öylek’in hem de Ankara Valiliği İl Hukuk Müdürlüğü’nün gönderdiği dilekçelerin bir örneklerini, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne göndererek, eylemin bilgisi veriliyor ve gerekli işlemlerin yapılması talep ediliyor.

HÜKÜMETE YAKIN VAKIFLAR VE CEMAATLERE ANINDA İZİN

Ankara Sivil Platformu, AKP’ye yakın cemaat ve tarikatların, dernek ve kuruluşlarından oluşuyor.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın protokol yaptığı İnsan ve TÜGVA gibi kurumlar da bu eylemi düzenleyen ASTP içerisinde.

Öte yandan Öylek’in ve Küçükahmet’in dilekçelerinin ardından Ankara’daki okullara 24 Aralık günü yapılacak yürüyüş hakkında afişlerin asıldığı görüldü.

Gerçek Gündem’e konuşan ve görevi nedeniyle adının gizli kalmasını isteyen kamu görevlisi “Eğitim-Sen, Türk Eğitim-İş gibi sendikalar bir eylem veya etkinlik yapmak istediğinde Valilik olumsuz yanıt veriyor. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden okullarda bir etkinlik yapmak için izin istediğinde de yine olumsuz yanıt alıyor. Tarikat ve cemaatlere bağlı kurumların etkinliği olunca hemen izin çıkıyor, okullara afiş asılmasına müsaade ediliyor” dedi.

AİLEYİ KORUMA ALTINDA LGBTİQ+ KARŞITI YÜRÜYÜŞ YAPMIŞLARDI

Hükümet ile iş birliği içerinde olan cemaat ve tarikatların bir araya gelmesiyle oluşan ASTP, daha öncesinde LGBTİQ+ karşıtı yürüyüş ve miting düzenlemişti.

YUSUF TEKİN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde TBMM 2024 Bütçe Komisyonu sırasında yaptığı bir konuşmada, cemaat ve tarikatlar ile yapılan protokollerin eleştirilmesine karşı, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolü var. Bunların içerisinde, sizin ‘tarikat, cemaat’ dediğiniz, bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem