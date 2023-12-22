Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi öldü.

Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, bir binanın inşaatında çalışan Şeref Çolaker, henüz bilinmeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.​​​​​​​ Çolaker, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çolaker, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Etiketler
İşçi Tekirdağ
Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor
AKP ve Ensar Vakfı'ndan ABD'de 'lobi' faaliyeti: Milyonlarca dolar harcandı! AKP ve Ensar Vakfı'ndan ABD'de 'lobi' faaliyeti
Gönül Dağı dizisine veda etmişti: Elif hemşirenin paylaşımları şaşırttı Gönül Dağı dizisine veda etmişti: Elif hemşirenin paylaşımları şaşırttı
Kırklareli’nde 91 gözaltı Kırklareli’nde 91 gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması!
Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar! Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar!
İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak' İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak'
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu: Zirvedeki burç şaşırttı! Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu