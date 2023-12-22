Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, bir binanın inşaatında çalışan Şeref Çolaker, henüz bilinmeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.​​​​​​​ Çolaker, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çolaker, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA