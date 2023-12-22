AKP ve Ensar Vakfı'ndan ABD'de 'lobi' faaliyeti: Milyonlarca dolar harcandı!

İktidara yakınlığıyla bilinen ve 2016'da ortaya çıkan çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı, ABD'deki lobi faaliyetleri için 999 bin 916 dolar harcadı.

Ayrıca Birgün'den Okan Yücel'in aktardığı habere göre, AKP'nin ise, ABD'de lobi faaliyetleri için 4,5 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı.

TOPLAM TUTAR 8 MİLYON 933 BİN DOLAR

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı'nın yaptığı Foreign Agents Registration Act (FARA) kayıtlarına dayanarak yayın yapan Open Secrets'in verilerine göre, Türkiye’nin ABD’deki lobi faaliyetleri için 2023 boyunca harcadığı tutar 8 milyon 933 bin dolar oldu.

FARA VE LOBİ FAALİYETLERİ

1938’de yürürlüğe giren FARA kapsamında ABD Adalet Bakanlığı, lobi faaliyetinde bulunan kurumları ‘yabancı ajanlar listesine’ kaydediyor.

ABD’de faaliyet gösteren STK’ler veya devlet organları da bu yasa kapsamında belli lobi şirketleriyle anlaşarak lobicilik faaliyetleri yapabiliyor ve bu kapsamda yapılan lobi harcamaları da kayda alınıyor.

Politikayı ve kamuoyunu etkileme girişimlerine ek olarak, FARA yabancı bir müvekkil adına turizm ve ticaret tanıtımı gibi faaliyetler için de kayıt gerektiriyor. Lobi faaliyetleri, politika dışı çıkarları desteklemeyi de kapsıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem