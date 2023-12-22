Malatya'da uyuşturucu hap ele geçirildi
Malatya'da otobüs terminaline düzenlenen operasyonda 5 bin 586 uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da otobüs terminaline düzenlenen operasyonda 5 bin 586 uyuşturucu hap ile 300 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubeleri koordinesinde, MAŞTİ otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Paylaşımda, "Otobüsteki valiz içerisinde 5 bin 586 uyuşturucu hap ve 300 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Bir şahıs yakalandı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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