Mardin'de askeri araç devrildi: 2 asker yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde askeri araç devrildi. Kazada, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

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Mardin'de askeri araç devrildi: 2 asker yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 2 asker yaralandı.

Askeri araç Şenköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 asker yaralandı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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