Vatandaş pahalılıktan balıkçı masraflardan şikayetçi: "Hamsiyi en az 50 liraya satmamız lazım ki..."

Sinoplu balıkçılar, 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonunu değerlendirdi. Balıkçılar, masraflarının artması nedeniyle para kazanamadıklarını ifade etti. Vatandaşlar ise fiyatların yüksekliği nedeniyle sofralarına balık koyamıyor.

"VATANDAŞ NEREDE UCUZ VARSA ONU ALMAYA KALKIYOR"

Sinoplu Balıkçı Hasan Yusufoğlu, şöyle konuştu:



"Bu sezon denizde 1 Eylül’den beri hamsicilik var ama tezgahlara bakarsanız para kazanma yok. Bir rekabet var. Hamsi fiyatı günü gününü tutmuyor. Hamsi 20 liraya kadar düşüyor. 50 lira da olduğu oluyor ama para kazanma yok.

Hamallık yapıyoruz. Poşet parası, işçi parası, elektrik parasını düşündüğümüz zaman günlük masrafı çıkartma şansımız yok. Hamsinin bu şartlarda altında 50 liradan aşağı düşmemesi lazım. Bugün hamsinin kasasını 550 liraya aldık ama hamsinin 25 liraya satıldığı tezgahlar var. Biz 25- 30 liraya sattığımız zaman zarar ediyoruz. Onun için 40 liraya satıyoruz. O da ucu ucuna denk geliyor.

Vatandaş hamsinin kalitesine, tazeliğine bakmıyor. Nerede ucuz varsa onu almaya kalkıyor. Bizim tezgahımızdaki hamsi tüm tezgahlarda bulunan hamsilerden daha iri bir hamsi ama gel gelelim vatandaş nerede ucuz varsa onu tercih ediyor. Para kazanamıyoruz. Bizim 550 liraya aldığımız hamsiyi en az 50 liraya satmamız lazım. 50 liradan aşağı düştüğü zaman, poşetin kilogramı olmuş 50 lira, yevmiyeler de yüksek. Çalışan bir işçi en kötü günlük 600- 700 lira yevmiye alıyor. Buzhanelerimiz de çalışıyor."

"MAZOT FİYATLARI HADDİNDEN FAZLA BİZE YÜK VERİYOR"

Sinoplu Balıkçı Olcay Karabulut, "Balığı köpüğe koyduğumuz için köpük fiyatlı bu sene. Mazot fiyatları haddinden fazla bize yük veriyor. Balığı bulamadığımız zaman dünya mazot yakıyoruz. Balığı bulduğumuz zaman birbirini karşılıyor ama sıkıntıya düşüyoruz. Sinop’ta hamsi fiyatları 25 lira. Bir günde 40- 50 liraya çıktığı zaman çok para diyorlar. Maalesef çok para değil. Bir köpük dünya para. Mazot dünya para. Bunun işçisi var, poşeti var. Burada çalışanlar var. Kayıkta 50 tane çalışan var. Bunların kumanyası var. Hamsi 50 liradan aşağı düştüğü zaman zarar ediyoruz" dedi.

"BALIKÇI BU İŞTEN PARA KAZANAMIYOR"

Sinoplu Balıkçı Mert Kanal ise şunları söyledi:

"Ucuz olduğu zaman biz balığı pahalı satamayız. Aldığımız fiyatın üstüne çok az bir kâr koyarak sürümden kazanmaya çalışıyoruz. Balık bol olduğu zaman genellikle böyle olur. Balıkçı bu işten para kazanabiliyor mu derseniz hayır kazanamıyoruz. Bunu tutan da para kazanamıyor çünkü masraflar çok ağır. Bir teknenin içerisinde en az 30 kişi çalışıyor. Bunların yemesi, içmesi, onarımı, mazot masrafları da var. Bir kayığın denize açılması inanın 5- 6 ton mazot yakması demek. Düşünün 5 ton mazot ne kadar yapıyor. Yani bir gece 200 bin lira civarı. Bunu kazanabilmesi için hamsinin kutusu 300 liraysa bin kasa hamsi tutması lazım. Tutulduğu zamanlarda oluyor ama tutulmayana oran vurduğunuz zaman tutulmayanın oranı tutulana göre daha az. O yüzden de işin içinden çıkması zor."

Kaynak: ANKA