Kırklareli’nde 91 gözaltı

Kırklareli’nde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 91 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kırklareli’nde 91 gözaltı

Kırklareli’nde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 91 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kentte aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 91 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Gözaltı Kırklareli
Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor
Malatya'da uyuşturucu hap ele geçirildi Malatya'da uyuşturucu hap ele geçirildi
AKP ve Ensar Vakfı'ndan ABD'de 'lobi' faaliyeti: Milyonlarca dolar harcandı! AKP ve Ensar Vakfı'ndan ABD'de 'lobi' faaliyeti
Bankalar çıldırdı: Bankaya 100 bin TL para yatırana bu ödenecek Bankalar çıldırdı: Bankaya 100 bin TL para yatırana bu ödenecek
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması!
Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar! Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar!
İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak' İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak'
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu: Zirvedeki burç şaşırttı! Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu