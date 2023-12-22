Kırklareli’nde 91 gözaltı

Kırklareli’nde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 91 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kentte aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 91 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA