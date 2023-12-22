CHP'li Öneş Derici MİT Bütçesinde konuştu: İdeolojik kadrolaşmanın nelere mal olduğunu 15 Temmuz’dan biliyoruz

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın bütçe teklifini değerlendirmek için söz alarak, iktidarın güç zehirlenmesi yaşadığını ve gerçekleri anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

Öneş Derici konuşmasına başlarken vatan uğruna hayatını kaybetmiş şehitleri ve gazileri anarak şükranlarını sundu. Asker, polis, jandarma ve istihbarat teşkilatı görevlilerinin yer aldığı güvenlik kurumlarının önemine değinen Öneş Derici, Türklerin tarih boyunca ordu-millet olduğunu ve güvenlik güçlerini el üstünde tuttuğunu ifade etti.

CHP'li Öneş Derici MİT Bütçesinde konuştu:



"Adalet, eğitim, güvenlik ve daha pek çok kurum tarikat ve cemaat kadrolaşmaları ile yıpratıldı. Bu kadrolaşmanın nelere mal olduğunu yakın tarihimizden, 15 Temmuz’dan biliyoruz"https://t.co/tRSv3NsK28 pic.twitter.com/pILieQ21Bp — Gerçek Gündem (@gercekgundem) December 22, 2023

OTORİTER REJİMLER, İKTİDARLARININ DEVAMLILIĞI İÇİN GÜVENLİK KURUMLARINI KENDİ İSTEDİKLERİ BİÇİMDE DÖNÜŞTÜRMEYE İHTİYAÇ DUYARLAR

CHP Grubu adına söz alan Öneş Derici, “Otoriter rejimler, iktidarlarının devamlılığı için güvenlik kurumlarını kendi istedikleri biçimde dönüştürmeye ihtiyaç duyarlar. Bu, iktidarlarının devamlılığı için olmazsa olmazdır. Güvenlik kurumları, en çok da istihbarat teşkilatları eleştirilemez ve denetlenemez algısı yaratılır, her şeyin yolunda olduğu imajı çizilir. İktidar; önce demokratik değerlere bağlı güvenlik kurumlarını itibarsızlaştırır, sonra kendi amacına hizmet edecek şekilde dönüştürür. Yaşadığı güç zehirlenmesi sonucunda güvenlik kurumlarının kendisinin bir uzantısı olduğunu zanneder. İktidar, iktidarını koruyabilmek için; sindirme, toplumsal ayrıştırma gibi yöntemlerle korku iklimi oluşturur. Nihai amaç, halkta iktidardan yana bir refleks yaratmaktır” diye konuştu.

İDEOLOJİK KADROLAŞMANIN NELERE MAL OLDUĞUNU 15 TEMMUZ’DAN BİLİYORUZ

Demokrasiden ve hukuktan yana olan dünya ülkelerinde gerçek gücün ideolojik kadrolaşmadan değil, liyakatten geçtiğini ve kurumların şeffaf ve denetlenebilir olduğunu belirten Öneş Derici, iktidarın ülkeyi her gün biraz daha anti-demokratik ve otoriter uygulamalar ile yönettiğini belirtti. Adalet, eğitim, güvenlik ve daha pek çok kurumun tarikat ve cemaat kadrolaşmaları ile yıpratıldığına değinen Öneş Derici, “nitekim, bu kadrolaşmanın nelere mal olduğunu yakın tarihimizden, 15 Temmuz’dan biliyoruz” dedi.

HİÇBİR KORKU İKLİMİ İNANDIĞIMIZ ŞEYDEN VAZGEÇMEMİZE NEDEN OLAMAZ

“Bakınız; tarih boyunca ordu-millet olmuş Türklerde, güvenlik güçleri en değer gören, en el üstünde tutulan unsurlar olmuşlardır. Bizler; güvenlik kurumlarına girmeyi, çalışmayı, emekli olmayı, şeref madalyası olarak torunlarına aktaran bir milletiz. İşte bu yüzden, hiçbir korku iklimi, hiçbir ideolojik kadrolaşma, hiçbir baskı unsuru; inandığımız demokratik değerlerden vazgeçmemize neden olamaz” diyerek iktidarı eleştirdi.

Süreyya Öneş Derici, iktidarın ülkenin içinde bulunduğu şartları yansıtmayan sahte bir tablo çizdiğini ifade etti. Ekonomi, iç ve dış güvenlik sorunları, hukuk, eğitim gibi alanlarda halkın yaşadığı gerçekliğin bambaşka olduğunu belirten Öneş Derici, kurumların gerçeklerden uzak, vatandaşlarının menfaatini düşünmeyen, ideolojik veya iktidar kaygılarıyla kurgulanmaya çalışıldığını söyleyerek, bu şekilde kurgulanan bütçe tekliflerine onay vermeyeceklerini ifade etti.

SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ’DEN LOJMAN YETERSİZLİĞİ VE KİRA YARDIMINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

“Devletçi geçinen iktidar vekillerine sesleniyorum” diye konuşan Öneş Derici, güvenlik görevlilerinin tayin, terfi, özlük, emeklilik hakları gibi pek çok konuda sıkıntı yaşadığını; 2 ay önce lojman olmayan illerde görev yapan asker, polis, jandarma ve diğer memurlara yapılmasını teklif ettiği kira yardımı kanun teklifini hatırlatarak, Meclis’e geldiğinde kanun teklifini kabul etmelerini beklediğini söyledi. İlerleyen süreçte bu kurumlarda çalışan personele ilişkin başka kanun teklifleri de vereceğini belirtti.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ DEVLET VE İKTİDAR AYRIMINI İYİ BİLİR

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak, devlet ve iktidar ayrımını iyi biliriz. Ordu, emniyet, jandarma ve istihbaratın; devletin ve milletin bekası için hayati olduğunu iyi biliriz. İktidarı ve yöntemlerini eleştirirken, kurumlarımızı korumaya özen gösteririz. Elbette güvenlik kurumlarımızı güçsüzleştirecek, iktidarın ideolojik menfaatlerine uygun olarak dönüştürülmesine neden olacak her türlü müdahalenin karşısında duracağız. Şeffaflığı ve denetlenmesini savunacağız.” diye konuşan Öneş Derici, iktidarın güç zehirlenmesi yaşadığını ifade etti.

GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞAYAN İKTİDARI GERÇEKLERLE YÜZLEŞTİRECEĞİZ

Öneş Derici, iktidarın uzun zamandır iktidarda olmasından ötürü güç zehirlenmesi yaşadığını, bu nedenle sadece kendilerinin mutlu olduğu sanal bir gerçekliğin içinde olduklarını söyledi ve “Bugün bu ülkede, sizin çizdiğiniz mutluluk tablosunun aksine; derin bir yoksulluk sorunu, iç ve dış güvenlik sorunları, hukuksuzluk ve anti-demokratik uygulamalar bulunmaktadır. Sizi her fırsatta gerçeklerle yüzleştireceğiz. Yüzleştireceğiz ve denetleyeceğiz ki; bu ülkenin güvenlik kurumlarına, paralel yapılanmalar bir daha girmesin, bu kurumlar, suç örgütlerinin malzemesi olmasın. Ne yaptığınızın farkında olduğumuzu ve buna izin vermeyeceğimizi bilin.” diye konuştu.

BU ÜLKENİN GÜVENCESİ CUMHURİYET KADINLARI VE ERKEKLERİDİR

Cumhuriyet değerlerine bağlı güvenlik güçlerinin Türkiye’nin güvencesi olduğunu belirten Öneş Derici, “bu ülkenin güvencesi Cumhuriyet kadınları ve erkekleridir. Ve bu ülkenin güvencesi, yıllardır PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele eden, ve iktidara rağmen Atatürk ilke ve devrimlerine, demokratik değerlere bağlı, laik, hukukun üstünlüğüne inanan ve en önemlisi aklını kimseye kiraya vermemiş olan güvenlik personelimizdir. Onlara, onlarla birlikte üç yılda bir tayin gören ve hayatını her seferinde devlet görevi için baştan kuran eş ve çocuklarına, her koşulda “vatan sağolsun” diyen ana babalarına, geçim sıkıntısı çeken emeklilerine en derin şükranlarımı sunuyorum. Var olsun bütün zor koşullara rağmen Cumhuriyet değerlerinin izinden gidebilen Türk askeri, istihbarat görevlisi, polisi, jandarması. Vatan size minnettardır. Sakın merak etmeyin, yalnız değilsiniz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem