Sırrı Süreyya Önder Genel Kurul'da rahatsızlandı: Hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığının bütçe görüşmelerini birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

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Sırrı Süreyya Önder Genel Kurul'da rahatsızlandı: Hastaneye kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerini görüşmek için Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Milletvekilleri bütçe teklifi üzerine konuşma yaptığı sırada, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Önder, divanda rahatsızlandı. Tansiyonunun düştüğü öğrenilen Önder, önlem için hastaneye götürüldü.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM'den yapılan açıklamaya göre, Önder'in hastanede müşahede altına alındığı öğrenildi.

Oturumun devamına, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlık edecek.

DEM Parti'den, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı" denildi.

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Sırrı Süreyya Önder’in tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanmış, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi, fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahade altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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Sırrı Süreyya Önder DEM Parti TBMM
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