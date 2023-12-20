Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'korkak' yanıtı: İlle benim aday olmamı istiyorsa...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in 'korkak' sözlerine yanıt verdi.

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Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'korkak' yanıtı: İlle benim aday olmamı istiyorsa...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Uşak'ta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan bazı açıklamalarda bulunmuştu.

14 Mayıs ve 28 Mayıs sürecinde yaşanan tartışmalara değinen Akşener, şunları söylemişti:

"Dün bir aydınlanma yaşadım, Sayın Erdoğan bilir. İmamoğlu da öğrenecek. Ben, Sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Çoluğu çocuğu ile ilgilenen bendim. Evinin önünde polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Ama en ağır hakaretleri işiten ben oldum. Aynı şekilde Saraçhane'ye 2'nci kere gittim. Bugün sövenler, o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ama kazanana kadar ağzımı açmadım. O masaya götürdüm, masadan kovuldum. Ama ikisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) korkup, milletin isteğini kabul etmediler."

YAVAŞ'TAN YANIT GELDİ

Mansur Yavaş, Akşener'in kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt verdi.

Kendisine korkak diyen Akşener'in açıklamalarını eleştiren Yavaş şunları söyledi:

"Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair çok söylemi oldu. Keşke bunu son ana bırakmadan farklı bir karar alınsaydı, ille benim aday olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi. Korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Meral Akşener Mansur Yavaş 2024 Yerel Seçimleri İYİ Parti CHP
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