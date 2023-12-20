Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması: 3 Büyükşehir haricinde kendi logo ve adaylarımızla katılacağız

YRP Lideri Fatih Erbakan, "3 Büyükşehir haricinde tüm il ve ilçelerde kendi logo ve adaylarımızla katılacağız" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlere ilişkin konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Erbakan, ittifak seçeneğine dair açıklama yaptı.

Erbakan, "Ankara, İstanbul ve İzmir için talep oldu. Görüşmeler sürüyor. 3 Büyükşehir haricinde tüm il ve ilçelerde kendi logo ve adaylarımızla katılacağız" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fatih Erbakan Recep Tayyip Erdoğan 2024 Yerel Seçimleri Cumhur İttifakı
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