İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü

İddialara göre, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mezze Havalimanı yakınındaki askeri noktaya düzenledi.

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yerel saatle 22.50 sıralarında İsrail'e ait savaş uçaklarının Mezze Havalimanı yakınındaki askeri noktaya saldırı düzenlediğini ileri sürüldü.

Tel Aviv ve Şam yönetiminden saldırıya ilişkin şimdiye kadar herhangi açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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