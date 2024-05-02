Nijerya'da silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Nijerya'nın güneydoğusundaki Enugu eyaletinin Ohaukwu bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırganlar, aralarında hastanenin de bulunduğu çok sayıda binayı kundakladı ve bölge halkının gıda ürünlerini gasp etti.

Kaynak: AA