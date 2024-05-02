Nijerya'da silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Nijerya'nın Enugu eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Nijerya'nın güneydoğusundaki Enugu eyaletinin Ohaukwu bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırganlar, aralarında hastanenin de bulunduğu çok sayıda binayı kundakladı ve bölge halkının gıda ürünlerini gasp etti.

Kaynak: AA

Star TV buraya kadar dedi ve daha fazla şans tanımadı! Fenomen diziye final Star TV buraya kadar dedi ve daha fazla şans tanımadı! Fenomen diziye final
Kırgızistan'da bir kamyonet etkinlik alanına daldı: 3'ü ağır 29 çocuk yaralı Kırgızistan'da bir kamyonet etkinlik alanına daldı: 3'ü ağır 29 çocuk yaralı
Çiçek dibine bir tutam eklenince çiçeği geliştiren baharat! Tatlıların vazgeçilmeziydi Çiçek dibine bir tutam eklenince çiçeği geliştiren baharat! Tatlıların vazgeçilmeziydi
Eurovision 2024'te tepki çeken karar: Filistin Bayrağı ile alana giriş yasağı verildi Eurovision 2024'te tepki çeken karar: Filistin Bayrağı ile alana giriş yasağı verildi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi açıklandı: İlk sırada hangi okul var? Türkiye'nin en iyi 10 lisesi açıklandı
Ünlü ekonomist tarih verdi, asgari ücret kulisini paylaştı: "Masada 4-5 çalışma var..." Asgari ücret kulisi: "Masada 4-5 çalışma var..."
Ankara'da ekmek zammına tepki: Bu nasıl bir vicdansızlık! Ankara'da ekmek zammına tepki!
Emekli promosyon kampanyalarına 'mayıs' güncellemesi: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon kampanyalarına 'mayıs' güncellemesi
1 Mayıs'ta Taksim'e yürümekten vazgeçmişti... Özgür Özel'den açıklama geldi! Özgür Özel'den açıklama geldi!