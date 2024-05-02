Eurovision 2024'te tepki çeken karar: Filistin Bayrağı ile alana giriş yasağı verildi

İsveç'in Malmö kentinde yapılması planlanan Eurovision 2024'te, seyircilerin içeriye Filistin Bayrağı ile girmesinin yasaklandığı belirtildi.

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Eurovision 2024'te tepki çeken karar: Filistin Bayrağı ile alana giriş yasağı verildi

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç'in Malmö kentinde 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurdu.

Göteborg Post gazetesine EBU tarafından yapılan açıklamada, şarkı yarışmasının yapılacağı Malmö Arena'ya Filistin bayrağı veya siyasi mesaj içeren pankartla girmeye çalışanların durdurulacağı ve ellerindeki Filistin bayrağı veya pankartların alınacağı belirtildi.

İsveç Filistin Grubu'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde protesto edileceği aktarıldı.

Eurovision 2024'te tepki çeken karar: Filistin Bayrağı ile alana giriş yasağı verildi - Resim : 1

Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nils Norling, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Gösterilerde olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alacaklarını belirten Norling, Norveç ve Danimarka'dan de polis ekiplerinin destek için Malmö'ye geleceğini bildirdi

Kaynak: AA

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