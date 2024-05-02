Kırgızistan'da bir kamyonet etkinlik alanına daldı: 3'ü ağır 29 çocuk yaralı

Kırgızistan'ın Celalabad Bölgesi'deki açık alanda düzenlenen etkinliğe, park halindeki kamyonet daldı. Kaza sonucu 29 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Kırgızistan'da bir kamyonet etkinlik alanına daldı: 3'ü ağır 29 çocuk yaralı

Kırgızistan'ın Celalabad Bölgesi'ne bağlı Suzak İlçesi'ndeki Jerge-Tal mevkisinde düzenlenen 'Ulusal Manas Destanı' okuma etkinliğinde, park halindeki kamyonetin yokuş aşağı hareket etmesi üzerine adeta bir facia yaşandı.

3'Ü AĞIR, 29 YARALI

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kazada 9-16 yaşlarındaki 29 çocuk yaralanırken, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü, polise verdiği ilk ifadede, etkinliğe dondurma getirdiğini ve park ettiği aracının bilinmeyen bir nedenle hareket ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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