Afrika'nın en büyük petrol üreticisi Nijerja'da yakıt krizi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da geçen hafta başlayan yakıt krizi nedeniyle birçok yakıt istasyonu kapanırken, açık olanların önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta taksicilik yapan Alaba Oluwole, bir akaryakıt istasyonunda yakıt alamadan 6 saat geçirdiğini belirtti.

Yakıt krizi, ülke genelinde hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Yaşanan sıkıntı nedeniyle karaborsada yakıt fiyatları arttı, ulaşım ücretleri zamlandı.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.