Çeşme açıklarında can pazarı: 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 4'ü çocuk 73 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

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Çeşme açıklarında can pazarı: 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında can salları ve lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve 2 can salındaki 4'ü çocuk 73 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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