Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin zorlu mücadelesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Edirne, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Çatının altında bulunan, yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin olduğu 9'uncu kattaki hastalar ve görevliler aşağı katlara indirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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