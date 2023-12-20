Salim Ensarioğlu, Meral Akşener'i bombaladı: 'Kimse taklidinin peşinden gitmeyecektir'

Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Diyarbakır'da yapılacak olan bir bulvara ‘Şeyh Said Bulvarı’ adının verileceği sözleri açıklamasındaki ‘bölgemizin en önemli değerlerinden’ ifadesi nedeniyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştı. Ensarioğlu, bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ensarioğlu'nun istifasının ardından tartışmalar daha da alevlendi.

AKŞENER İLK KEZ KONUŞTU

Meral Akşener, İYİ Parti'den art arda edilen istifalara dair ilk kez kişi adı vererek konuştu. Ensarioğlu'nun istifasına yönelik, "Bizim bazı milletvekili arkadaşlarımız istifa ediyor biliyorsunuz. Ben prensip olarak kimsenin hakkında konuşmadım bugüne kadar, konuşmam. Ama ilginç bir şey var, Salim Bey benim çok saydığım, saygı duyduğum bir insandır. Hep ailem gibi görmüşümdür. Biz beraber bakanlık yaptık, aynı kabinede. Doğru Yol Partisi en sert PKK ile mücadeleyi veren, iradeyi koyan partidir, iktidarı döneminde. O zaman Bakan idi. Sonra beraber bakanlık yaptığımız dönemde de ne Şeyh Said'in ne Seyit Rıza'nın ne sayılan diğer diğer isimlerin hiçbirinin hakkında, 'Şunların itibarlarına dair bir şey yapalım' diye merkez sağ bir partide söylemedi.

Aradan yıllar geçti, bugün bu söylendi. Kürşad, kardeşim, bir soru önergesi verdi, ona karşılık uzun bir yazı yazıldı. Ama AK Parti cenahından tek kelime eden yok. Nerede kaldı bunların milliyetçiliği? Çakma milliyetçiler. Nerede kaldı milliyetçilikleri? Bu arada, daha komik bir şey oluyor, bizden ayrılan her arkadaşımız da diyorlar ki, 'Milliyetçi bir parti, yani merkez olacağını düşündük ama olamadı, tüh tüh.' Ya arkadaş, milletvekili oluncaya kadar fark edemedin mi milletvekili olunca mı fark ettin, hay Allah" dedi.

ENSARİOĞLU, AKŞENER'İ BOMBALADI

Salim Ensarioğlu'ndan Akşener'in sözlerine bugün yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ensarioğlu zehir zemberek konuştu.

Aslında Akşener'e karşı açıklama yapmak istemediğini ama dünkü sözlerden sonra konuşmak zorunda kaldığını belirten Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılma sürecini anlattı.

AKŞENER DAVET ETTİ

"Ülkemizde yıllardır merkez sağ ihtiyacının hissedildiği kanaatini taşıdığımı yakinen bilenler, İYİ Parti’nin bu ihtiyaca cevap olacağını benimle paylaştı. Sonrasında genel başkan sayın Meral Akşener’in partiye davetini kabul ettim. Ben de aile ve siyasi geleneğime dönüşen merkez anlayışımla partiye dahil oldum. Uzunca bir süredir partiyi merkeze oturtmanın mücadelesini verirken içimizdeki aşırı söylemleri sineye çektik. Ve önümüze baktık" dedi.

ASLI VARKEN KİMSE TAKLİDİN...

İYİ Parti'nin merkez parti olarak kurulduğunu sonrasında milliyetçilik yarışına girdiğini iddia eden sözlerine şöyle devam etti:

Milliyetçi bir partide yer almak isteseydim MHP’de yer alırdım. Ha keza MHP; Milliyetçilik üzerine politik kimliğini inşa eden, liderliğini Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı ve bu alanı tek başına domine eden bir partidir. İYİ Parti 3. Olağan Kongresinden sonra merkezden uzaklaşarak Milliyetçilik yarışına girmiştir. Ancak bilinmelidir ki; aslı varken kimse taklidin peşinden gitmeyecektir."

ŞEYH SAİD AÇIKLAMASI

Akşener'in sözlerinin aksine her zaman Şeyh Said'e edilen hakaretlere karşı çıktığını belirten Ensarioğlu duruşunu şu sözlerle anlattı:

3. Kongre sonrası partideki aşırı sağın hakimiyeti; merkez sağ yörüngesinden çıkıldığı ve merkeze dair tutuma sahip olanların partide sindirilmesi veya sindirilemeyenlerin ihraç edilmesi üzerinden bir vizyon çizmiştir. Siyonistlerin Gazze’de işledikleri savaş suçlarına karşı Devletimizin refleks göstermesi için verdiğim soru önergelerinden ikincisi grup başkanvekilliği onayından geçmediği için Ticaret Bakanlığına yöneltilememiştir. Tarafıma uygulanan ambargo, şahsımdan öte merkez sağ çizgisine uygulanan bir ambargoydu. Şeyh Said efendiye dönük yapılan hakaretlere cevap oluşumdaki beyanlarım ilk kez tarafımca dile geliyormuş gibi değerlendirilmesini de hayretle izledim. Zira ben Doğru Yol Partisi döneminde de, Bakanlık yaptığım dönemde de ve İYİ parti içerisinde aktif olduğum süre içerisinde de Şeyh Said efendiye dönük gayri ahlaki tüm yaklaşım ve ifadelerin karşısında durdum.