2 günde 2 kişi I Marmaray'da bir intihar daha: Seferler tek hatta indirildi

Ekonomik kriz, yoksulluk, yalnızlık ve sosyal sıkıntılarla boğuşan vatandaşlar, geçinmeye ve hayatta kalmaya çalışıyor.

Bir buhranın içinde ayakta kalmaya çalışan Türkiye toplumu, intiharlar ile sarsılıyor.

Dün TCDD'ye bağlı banliyö sistemi Marmaray'ın Suadiye istasyonunda bir vatandaş intihar etmişti.

Ardından seferler gecikmeli yapılırken vatandaşın sağlık durumunun ne olduğuyla ilgili bilgi verilmedi.

Bugün Marmaray'ın Üsküdar istasyonunda bir kişinin raylara atlayarak intihar ettiği bildirildi.

Marmaray işletmesi, intihar sebebiyle ulaşımın tek yönlü yapıldığını açıkladı.

Raylara atlayan vatandaşın sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. — Marmaray (@Marmaraytcdd) December 20, 2023

ALTAN SANCAR: TÜRKIYE TOPLUMSAL BİR ÇÖKÜŞE DOĞRU HIZLA GİDİYOR

Gazeteci Altan Sancar, bir günde yaşanan iki intihara tepki göstererek şu paylaşımı yaptı:

"Marmaray’da bir günde iki intihar yaşanıyor. Siyaset kurumu toplumun içinde bulunduğu buhrana bir çözüm üretmekten çok uzak, kendi ürettikleri krizler ile boğuşurken toplum giderek çürüyor. Gerçek herkesin gözünün önünde duruyor: Türkiye toplumsal bir çöküşe doğru hızla gidiyor."

Marmaray’da bir günde iki intihar yaşanıyor. Siyaset kurumu toplumun içinde bulunduğu buhrana bir çözüm üretmekten çok uzak, kendi ürettikleri krizler ile boğuşurken toplum giderek çürüyor. Gerçek herkesin gözünün önünde duruyor: Türkiye toplumsal bir çöküşe doğru hızla gidiyor. — Altan Sancar (@altansancarr) December 20, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem