İddia: CHP'nin kazanmak istediği Manisa'da adayı belli oldu

Siyasi partilerde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda aday adaylığı için başvuru yapılırken şimdilerde adaylar üzerinde netleşme sağlanıyor.

İstanbul, Ankara ve Adana adayları belli olan CHP'de yerel seçimler için kazanma hedefi koydukları Manisa Büyükşehir Belediyesi için adayının belli olduğu öne sürüldü.

"FERDİ ZEYREK'İN ADAYLIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR"

Gazeteci Altan Sancar, "CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediyesi adayı belirlendi denilebilir" iddiasında bulundu.

Sancar'ın sözleri şöyle:

"CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediyesi adayı belirlendi denilebilir. Kurultay sürecinde il başkanlığına seçilen Ferdi Zeyrek’in adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Zeyrek, 2019’da da aday olacaktı, lakin ittifak ile kent İYİ Parti’ye bırakılmıştı."

CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediyesi adayı belirlendi denilebilir. Kurultay sürecinde il başkanlığına seçilen Ferdi Zeyrek’in adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Zeyrek, 2019’da da aday olacaktı, lakin ittifak ile kent İYİ Parti’ye bırakılmıştı. — Altan Sancar (@altansancarr) December 20, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem