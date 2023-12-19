Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere az bir süre kalırken araştırma şirketleri de partilerin ve adayların son durumlarını araştırmak üzere çalışmalarına hız verdi. Son anket çalışması da 14 Mayıs seçimlerinin tartışmalı şirketi ORC'den geldi.