Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!

ORC Araştırma Şirketi'nden seçimden aylar sonra ilk kez yeni bir seçim anketi geldi. Anketin sonuçlarına göre baraj altında kalan parti şaşırttı.

Anket 2024 Yerel Seçimleri
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Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! - Resim: 1

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere az bir süre kalırken araştırma şirketleri de partilerin ve adayların son durumlarını araştırmak üzere çalışmalarına hız verdi. Son anket çalışması da 14 Mayıs seçimlerinin tartışmalı şirketi ORC'den geldi.

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Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! - Resim: 2

ORC Araştırma, 14 Mayıs tarihli son cumhurbaşkanı seçimi anketinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51.7, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 44,3, Sinan Oğan'ın yüzde 2.8 ve Muharrem İnce'nin yüzde 1.3 oranında oy alacağına ilişkin sonuçları paylaşmıştı.

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Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! - Resim: 3

İkinci tur seçimlerini de Kılıçdaroğlu'nun önde bitirmesini öngören anket şirketinin tahmini yine hedefi tutmamıştı.

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Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! - Resim: 4

PARTİLERİN SON OY ORANLARI

ORC Araştırma Şirketi, aylar sonra yeni çalışmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Katılımcılara "Bu Pazar 'Milletvekili Genel Seçimi" olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 11-16 Aralık arasında yapılan çalışma 27 ilde 3160 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirildi.

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Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! - Resim: 5

İşte partilerin aldıkları oy oranları:

AKP %36,9

CHP %27,0

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Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! - Resim: 6

MHP %11,5

DEM %8,4

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Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! - Resim: 7

İYİ Parti %6,2

ZP %2,8

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Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! - Resim: 8

YRP %2,4

TİP %1,4

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Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! - Resim: 9

BBP %1,1

Diğer %2,3

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Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! - Resim: 10

İYİ PARTİ'NİN OYLARI ERİDİ

Anket sonuçlarında ilk sırada yine AKP yer alırken onu CHP takip etti. MHP ise mayıs ayının ardından üçüncü sıradaki yerini korumayı başardı. İYİ Parti'nin oy oranındaki düşüş ise dikkat çekti.

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