TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'ndan geçti.

Teklifle birlikte "TikTok" kullanan TSK personeline yasak geldi.

Kabul edilen teklife göre, TSK personeline "TikTok" yasağı gelmesinin yanında şunlar da yer aldı:

1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.