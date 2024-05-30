Beyoğlu'nda kadın cinayeti: Silahla vurularak katledildi!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Hasköy Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak'ta bir şahıs, bir kadını silahla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, şüpheli, bir kadına silahla ateş açtı. Şüpheli daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihar teşebbüsünde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan şüpheli ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA