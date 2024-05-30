Akbelen ormanını koruyan muhtara 'ağaçlara pankart astı' diye verilen ceza iptal edildi

Akbelen ormanlarını korumak için mücadele eden muhtar Nejla Işık'a ağaca izinsiz pankart asması nedeniyle verilen ceza iptal edildi.

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Akbelen ormanını koruyan muhtara 'ağaçlara pankart astı' diye verilen ceza iptal edildi

Muğla Milas’ta bulunan İkizköy Muhtarı Nejla Işık’a Akbelen’de nöbet alanına pankart astığı gerekçesiyle verilen 40 bin TL para cezasının iptaline ilişkin açılan davada mahkeme kararını verdi.

BirGün'de yer alan habere göre; Muğla 2. İdare Mahkemesi, Milas Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün davalı olduğu duruşmayı karara bağladı. Mahkeme, 40 bin TL’lik para cezasının iptal edilmesine hükmetti.

Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:

“Davacıya 5326 sayılı Kanun uyarınca 40.189,00-TL idari para cezası verilmesine ilişkin Milas Kaymakamlığı'nın 08/10/2023 tarih ve 22438311 sayılı kararına karşı yapılan itiraz neticesinde Milas Sulh Ceza Hakimliğinin 16/01/2024 tarih ve D.İş:2023/3097 sayılı kararı ile idari para cezasının iptal edilerek kaldırılmasına karar verildiği anlaşıldığından, dayanağı idari para cezası yargı kararı ile iptal edilen dava konusu ödeme emrinde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

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