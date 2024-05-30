Böcek ilaçlaması 28 kişiyi hastanelik etti

İstanbul Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde işçi konteynerine yapılan ilaçlama sonucu 28 kişi hastanelik oldu.

Böcek ilaçlaması 28 kişiyi hastanelik etti

İstanbul Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerine ilaçlama yapıldı. İlaçlamadan etkilenen 28 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'ndeki şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde böcek ilaçlaması yapıldı.

İlaçlamadan etkilenen 27'si işçi, 1'i polis toplam 28 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye, polis, AFAD, zabıta, ve sağlık ekipleri olay yerindeki çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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