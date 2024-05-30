Muğla'da ormana giriş yasağı

Orman yangınlarına en hassas iller arasında ilk sırada yer alan Muğla’da yangın sezonu boyunca Muğla genelindeki 50 ormanlık alana girişler izne veya tamamen 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

Muğla İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararına göre, 1 Haziran’da başlayacak karar 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Komisyon bu kararı gerekli görmesi durumunda uzatabilecek. Belirlenen sahalarda, çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasak.

Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan tescilli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak ateşsiz piknik yaparak yararlanabilecekler. Bu piknik alanlarında ateşsiz piknik yapılması sırasında, tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, vatandaşlara yangınlar konusunda gerekli uyarılarda bulunarak çöp bırakılmaması konusunda denetim ve kontrol yapacaklardır.

ORMAN KENARINDAKİ İŞLETMELER TEDBİR ALMAKLA SORUMLU

Orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler, inşaat atıkları ve hafriyatı, cam türü atıklar vb. bırakılması yasaktır. Orman içi ve kenarında tadilat ve yeni yapım kapsamında faaliyet gösteren iş sahipleri ve firmalar Oksi-Asetilen Kaynağı, Elektrot Art Kaynağı vb. kaynak işlemleri sırasında yanlarında en az 2 adet 12 kg’lık yangın söndürme tüpü bulundurmak zorundadırlar.

ANIZ YAKMAK YASAK

Orman Yasasının 31 ve 32’ inci maddesi kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Bu mahallelerimizde hasat makinesinin yanında 12 kg’lık 2 adet yangın söndürme tüpü bulundurma zorunludur. Bunun denetimi Kaymakamlıklarımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kolluk kuvvetlerimiz ve muhtarlıklarımız tarafından sağlanacaktır.

İŞLETMELER KENDİ KORUMA EKİPLERİNİ KURACAK

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; yerleşim yerleri ve ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklardır. Orman ile parsel sınırları içerisinde yanıcı maddeleri temizleyerek mineral toprağı açığa çıkartmak suretiyle koruma bandı oluşturulacaktır. Bu konudaki denetim ve kontrol işlemleri Muğla Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yetkili ve sorumlu kurumlar tarafından yerine getirilecektir.

ÇÖP DEPOLAMA ALANLARINDA BELEDİYELER İŞ MAKİNELERİNİ HAZIR BULUNDURACAK

Enerji nakil hatlarının ve trafo merkezlerinin yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli hatların, hat altının ve çevresinin bakımlarını gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir. Belediyeler orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama ve depolama alanları çevresinde, kullanılan alan içerisinde orman sınırı ile arasına koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Orman İdaresi, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Belediye Zabıta Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve imkanlarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahalede yararlanılabilecektir.

HAVAİ FİŞEK YASAK

Orman içi ve kenarında bulunan turizm tesisleri, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Bunun denetimi Kaymakamlıklarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve muhtarlıklarımız tarafından sağlanacaktır.

YANGIN İHBAR HATTI 112

Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması yasaktır. Orman sahilindeki limanlarda (marinalarda) izinliler dışında uzun süreli ve izinsiz tekne bağlamalarla ilgili kontrol ve gerekli işlemler Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlıkları tarafından yapılacaktır. Karayolları güzergahında seyir ve park halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek malzemelerin (sigara, şişe, cam, çöp vb.) atılması ve bırakılması yasaktır. Yangın ihbarı ücretsiz 112 Acil nolu telefona yapılacak.

Kaynak: İHA