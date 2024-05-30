Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları

Asal Araştırma, mayıs ayında gerçekleştirdiği genel seçim anket sonuçlarını yayımladı. Buna göre CHP, yerel seçimlerdeki birinci parti olma başarısını genel seçimlere taşıyor. CHP'yi AKP takip ediyor.

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Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları - Resim: 1

Asal Araştırma'nın 24-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.

Vatandaşlara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları - Resim: 2

Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:

CHP %31.5

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Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları - Resim: 3

AK Parti %30.6

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Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları - Resim: 4

MHP %10.1

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Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları - Resim: 5

DEM Parti %9.6

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Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları - Resim: 6

Yeniden Refah %5.7

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Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları - Resim: 7

İYİ Parti %3.9

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Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları - Resim: 8

Zafer Partisi %3.2

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Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları - Resim: 9

Türkiye İşçi Partisi %1.6

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Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları - Resim: 10

Diğer %3.8

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Son ankette sürpriz sonuçlar: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları - Resim: 11
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