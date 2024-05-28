NOW TV kararını verdi. Günlerdir ekrana veda edecek deniliyordu

NOW TV ekranlarında yayımlanan Yabani devam edecek mi? NOW TV'nin kararı ne olacak? İşte ayrıntılar

NOW TV kararını verdi. Günlerdir ekrana veda edecek deniliyordu

Now TV ekranında yayınlanmakta olan Yabani dizisi, salı akşamları başladığı yolculukta çok iyi sonuçlar elde etmiş ama sezon sonuna doğru yaşanan gelişmeler sonucunda reytingleri düşmüş ve ikinci bir şans için cumartesi akşamlarına kaydırılmıştı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre dizinin final yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Televizyongazetesi'nin aktardığı analizde; Yabani dizisinin son durumuyla ilgili detaylara yer verildi. Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas ikilisinin başrolünde yer aldığı Yabani dizisinin hayranları hikayenin ikinci sezonda da izleyicileri ekrana taşıyabileceği inancında.

35. bölümü yayınlanan ve final mi yapacağı yoksa devam mı edeceği konusunda henüz netlik bulunmasa da, sosyal medyada çeşitli iddialar dillendiriliyor. Kanal yönetimi ve dizinin yapımcısının henüz net bir karar veremediği gelen bilgiler arasında.


Dizinin hayranlarına göre ikinci sezon için hikayenin ve oyuncu kadrosunun fırsat verilir ise başarılı olma ihtimali bulunuyor. Yabani dizisinin potansiyeline inananlar, devam edilmesinden yana bir duruş sergiliyor.

İzleyiciler ikinci sezonda güçlü bir senaryo ile işlerin toparlanabileceği inancını yaptıkları yorumlara yansıtıyor.

NOW TV kararını verdi. Günlerdir ekrana veda edecek deniliyordu - Resim : 1

Ancak Now televizyon kanalı ve yapımcı açısından da büyük bir risk ortada duruyor. Yabani dizisinin düşen reytingleri, heyecanlı izleyici kitlesine rağmen projenin ikinci sezonda ilerlemesinin o kadar da kolay olmadığı gerçeğini gözler önüne seriyor.


Now televizyon kanalı yetkilileri daha önce benzer durumlarda final yaparak yeni projelere zaman ayırmayı tercih etmiş ve birçok yapım bu tarz kararlar ile final yapmak durumunda kalmıştı.

Yabani dizisinin ikinci sezonunu heyecanla arzu edenler, Now televizyon kanalı yetkililerinin önceki kararlarına bakarsa ikinci sezon ihtimalinin çok zor olduğunu görebilirler. Ancak henüz tam karar verilmemiş iken, sürpriz bir devam kararı da izleyicileri memnun edecektir.

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