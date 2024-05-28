Sevilen ATV dizisinin finali duyuruldu. Son bölümde yaşanacaklar da belli oldu

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan’ın yer aldığı, yapımcılığını KNY Yapım’ın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam final yapıyor. Dizinin final bölümünde yaşanacaklar da belli oldu

Sevilen ATV dizisinin finali duyuruldu. Son bölümde yaşanacaklar da belli oldu

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan’ın yer aldığı, yapımcılığını KNY Yapım’ın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'da yolun sonuna gelindi. Çekimleri tamamlanan dizi bu akşam yayımlanacak yeni bölümüyle ekrana veda ediyor.

BEN BU CİHAN'A SIĞMAZAM DİZİSİNİN FİNALİNDE NELER YAŞANACAK?

Cezayir, Tura’nın kurduğu tuzağı, annesini bulup karşısına çıkararak bozar. Tura, öfkesini Cezayir’in ailesine saldırarak kusar. Leyla, aileye önderlik ederek bu zor durumdan onları kurtarmak için harekete geçer. Cezayir, ailesini korumak için girdiği mücadelede tekrar ölümle burun buruna gelir.

Sevilen ATV dizisinin finali duyuruldu. Son bölümde yaşanacaklar da belli oldu - Resim : 1
Behçet, ablası Hatice ile Kurban arasındaki ilişkiyi öğrenince deliye döner. Bu durum, Tura’nın annesini koruyan Behçet ve Kurban arasında çatışmaya sebep olur. Taziyev, Tura’nın annesini almak için karşılarına çıktığında, tüm dengeleri değiştirecek bir hesaplaşma yaşanacaktır.

Ailenin direnişi ve Cezayir’in akılcı planıyla, evdekiler kurtulur. Ancak Tura, Leyla ve Suna’yı alarak kaçmayı başarır. Cezayir, onları kurtarmak için Tura’ya karşı hayatının en zor sınavını vermek zorunda kalır. Heyecanın bir an olsun düşmeyeceği final bölümü, iyilerle kötülerin bu cihandaki son savaşına sahne olacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam final bölümü ile saat 20:00'de atv'de!

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